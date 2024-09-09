Православне і народне свято 9 вересня: історія, традиції, прикмети та заборони

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Православне свято 9 вересня за новим стилем

9 вересня за новим церковним календарем християни вшановують пам’ять праведних Богоотців Іоакима та Анни – благословенних батьків Пресвятої Діви Марії, Матері Ісуса Христа.

Історія їхнього життя сповнена смирення і віри. Іоаким, нащадок царя Давида, народився в родині Варпафіра. Разом із дружиною Анною вони вели праведне життя, вірячи у Боже милосердя. Проте довгий час подружжя залишалося бездітним, що тоді сприймалося як Боже покарання. Ця обставина глибоко турбувала їхні серця.

Одного разу, коли Іоаким прийшов до храму для принесення жертви, священик, через їхню бездітність, відмовився її прийняти. Пригнічений цим, Іоаким вирушив до пустелі, де в молитвах до Бога просив про народження дитини. Анна також молилася вдома, просячи Господа дарувати їм потомство. Їхні молитви не залишилися непочутими. Через сорок днів до Іоакима в пустелі з’явився ангел, який сповістив про майбутнє народження доньки. Така ж звістка прийшла й до Анни. Їм було сказано, що дитина, яку вони народять, буде благословенною і стане Матір’ю Спасителя світу.

Невдовзі у подружжя дійсно народилася дочка, яку вони назвали Марією. Коли їй виповнилося три роки, батьки відвели її до Єрусалимського храму, де Марія виховувалася до 12 років, готуючись до особливої місії – стати Матір’ю Божою.

Іоаким помер через кілька років після того, як Марію віддали до храму, проживши 80 років. Анна пережила його ненадовго, померши через два роки у віці 70 років, і також провела свої останні дні в храмі.

Православне свято за старим стилем

9 вересня 2024 року за старим церковним календарем вшановують пам’ять преподобного Пимена Великого, Кукші, ієромонаха, та Пимена Печерського, Пісника.

Пимен Великий, один із відомих отців Єгипетського монастиря, відзначався своєю смиренністю та постійними молитвами. Він був великим наставником для багатьох ченців і є прикладом суворого подвижництва та любові до ближніх.

Преподобний Кукша, ієромонах Києво-Печерського монастиря, також прославився своєю відданістю вірі. Після мученицької смерті він залишився у пам’яті вірян як святий, що захищає тих, хто звертається до нього з молитвами.

Пимен Пісник також пов’язаний із Києво-Печерською лаврою. Він жив у суворому пості та молитві, що стало основою його духовного життя. Його постать є важливою частиною монастирської спадщини.

Народне свято 9 вересня: традиції, прикмети та заборони

У народній традиції цей день відомий як свято Якима та Анни, або ж Спожинки – час завершення жнив. З 9 вересня за народними прикметами розпочинається бабине літо, тепла й сонячна пора, яка нагадує про останні теплі дні перед настанням осені.

Що ж стосується заборон на цей день, то, як і в інші дні церковних свят, забороняється сваритися, заздрити, лихословити, пліткувати і мстити. Негативні емоції, особливо в цей день, можуть накликати невдачу. Народні повір’я застерігають від будь-яких фінансових операцій: не слід брати чи давати в борг, щоб уникнути боргових зобов’язань і грошових проблем. Також не рекомендується переїжджати, оскільки вважається, що удача може загубитися дорогою до нового дому.

Натомість цей день сприятливий для вагітних жінок, адже Іоаким та Анна вважаються їхніми покровителями. Молитви, звернені до них, допомагають у проханнях про дітей. У народі цього дня вшановували породіль та акушерок, які допомагали при пологах, а також виконували давню традицію – спалювали старий одяг, щоб позбутися негативу, хвороб та лихого ока.

Іменинники 9 вересня

Іменини цього дня за новим стилем святкують Анна, Олександр, Сергій, Олексій, Дмитро, Афанасій, Василь, Захар, Микита та Григорій.

За старим календарем – Анфіса, Володимир, Іван, Михайло, Олександр та Степан.