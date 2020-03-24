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Новости Одессы и Одесской области

Как вести себя в аптеках и продуктовых магазинах во время карантина? Рекомендации одесской мэрии

Как вести себя в аптеках и продуктовых магазинах во время карантина? Рекомендации одесской мэрии

Одесский городской совет разработал для жителей города рекомендации о правилах поведения в период карантина.

Клиентам продуктовых магазинов и аптек рекомендуют:

  • соблюдать дистанцию 1-1,5 м;
  • покупатели должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки;
  • использовать антисептики во время входа и выхода из помещения;
  • меньше касаться посторонних предметов.

Собственникам и сотрудникам аптек и продуктовых магазинов рекомендуют:

  •  ограничить количество человек, которые находятся внутри. В торговых помещениях малой площади ограничить количество посетителей до 10 человек;
  • обеспечить наличие антисептиков (санитайзеров) для использования клиентами;
  • контролировать соблюдение дистанции 1-1,5 м в очереди на кассу. Возможно использование цветных линий на полу.
  • сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) и каждый час дезинфицировать свое рабочее место;
  • постоянно контролировать состояние здоровья сотрудников, трижды в день измерять им температуру и при малейших признаках плохого самочувствия отправлять их домой.

Фото: Мария Котова

Инфографика: Одесский горсовет

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