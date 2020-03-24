Как вести себя в аптеках и продуктовых магазинах во время карантина? Рекомендации одесской мэрии

Тесты на коронавирус уже доставили в Одессу (видео) Грузовой самолет Нацгвардии Украины Ан-72 в ночь на вторник доставил в Одессу тесты на коронавирус – ПЦР и тесты для экспресс-диагностики. Кроме того, привезли маски разной степени защиты, защитные костюмы, дезинфекторы. ПОДРОБНЕЕ

Одесский прокурор заразился коронавирусом У одного из одесских прокуроров после поездки за границу обнаружили коронавирус, однако неизвестно ни его имя, ни круг людей, с которыми он контактировал. ПОДРОБНЕЕ