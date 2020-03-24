Как вести себя в аптеках и продуктовых магазинах во время карантина? Рекомендации одесской мэрии

Одесский городской совет разработал для жителей города рекомендации о правилах поведения в период карантина.
Клиентам продуктовых магазинов и аптек рекомендуют:
- соблюдать дистанцию 1-1,5 м;
- покупатели должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки;
- использовать антисептики во время входа и выхода из помещения;
- меньше касаться посторонних предметов.
Собственникам и сотрудникам аптек и продуктовых магазинов рекомендуют:
- ограничить количество человек, которые находятся внутри. В торговых помещениях малой площади ограничить количество посетителей до 10 человек;
- обеспечить наличие антисептиков (санитайзеров) для использования клиентами;
- контролировать соблюдение дистанции 1-1,5 м в очереди на кассу. Возможно использование цветных линий на полу.
- сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки) и каждый час дезинфицировать свое рабочее место;
- постоянно контролировать состояние здоровья сотрудников, трижды в день измерять им температуру и при малейших признаках плохого самочувствия отправлять их домой.
Фото: Мария Котова
Инфографика: Одесский горсовет
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