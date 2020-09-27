Пожилых одесситов “разводили” на деньги телефонные псевдополицейские

По сообщению областной прокуратуры, в состав группы входили трое мужчин. Они проводили мониторинг открытых данных с различных сайтов и других источников, обрабатывали информацию о пожилых одесситах и получали их личные данные.

Затем мошенники звонили своим жертвам и, представившись сотрудниками полиции Одессы, сообщали, что якобы задержали члена семьи потерпевшего за совершенное преступление, и чтобы не дать делу ход, необходимо заплатить от 1000 до 5000 долларов.

Если пожилой человек соглашался заплатить, один из членов группы, которому была отведена роль “помощника”, прибывал к потерпевшим домой и, представляясь помощником правоохранителей, получал предварительно согласованную денежную сумму.

Кроме того, во время обысков у подозреваемых изъяли более килограмма марихуаны, оружие, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи, поддельные документы и прочие вещественные доказательства.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили дело в суд.

Ранее мы сообщали, что одесситка попалась на мошенничестве с соцвыплатами.

Фото: из открытых источников