Хитрая одесситка «заработала» 100 тысяч, умолчав о наследстве супруга

Как рассказали в пресс-службе полиции Одессы, заполняя документы для получения помощи от государства для своей якобы малообеспеченной семьи, 36-летняя женщина намеренно не указала, что ее муж получил в наследство недвижимость, поскольку этот факт лишал семью права на выплаты.

Таким образом, предприимчивая одесситка несколько месяцев получала соцпомощь, общая сумма которой составила 100 тысяч гривен.

Чиновники, которые выявили несоответствия в документах, обратились в правоохранительные органы.

В полиции квалифицировали действия женщины как мошенничество. Ей сообщили о подозрении. Подозреваемой грозит либо крупный штраф, либо до двух лет исправительных работ, либо до трех лет лишения свободы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как уберечься от мошенников.

Фото: из открытых источников