Пожежа в Одеському коледжі економіки: як це було? – фото та відео з висоти пташиного польоту

У мережі з’явилися вражаючі кадри масштабної пожежі в Одеському коледжі.

Кореспондент Odessa.online зробив фото з коптера. На знімках можна побачити масштаб пожежі.

Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі.

Вогонь охопив площу 2 тисячі квадратних метрів.

Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі. Пожежа в Одеському коледжі економіки права і готельно-ресторанного бізнесі.

Gepostet von Вячеслав Грубый am Mittwoch, 4. Dezember 2019

Нагадаємо, 4 грудня в приміщенні будинку Асвадурова почалася пожежа. Полум’я виникло в приміщеннях Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі.

При пожежі загинула 17-річна студентка коледжу, постраждала 21 людина, в тому числі 9 неповнолітніх. Площа спалаху склала 4000 м кв. Евакуювали близько 40 осіб. До гасіння пожежі залучили 70 чоловік особового складу ГС НС та 18 одиниць техніки.

На вулиці Пушкінській рух перекрили для проїзду пожежних машин. Схеми маршрутів міського транспорту були змінені.

Фото: Одеса.Онлайн

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!