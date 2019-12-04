Из-за пожара на Троицкой изменилось движение одесского городского транспорта

Движение троллейбусного маршрута №1 приостановлено, а троллейбусы №7, 9, 10 курсируют до железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает КП “Одесгорэлектротранс” в Facebook.
Такие меры связаны масштабным пожаром на улице Троицкой и перекрытием движения на Пушкинской.
Троллейбусы №8 и 14 также не ходили, но сейчас они уже вышли на линию.
Маршрутки 145, 148, 150 и 221 ходят по улице Екатерининской.
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