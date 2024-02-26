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Одессит поссорился с женой и поджег квартиру с ее дочкой

Одессит поссорился с женой и поджег квартиру с ее дочкой

В Приморском районе во время ссоры с женой одессит поджег ее квартиру. В результате пожара пострадала 20-летняя дочь хозяйки.

Бытовая трагедия произошла в воскресенье, 25 февраля, в Приморском районе по улице 10-го Апреля.

Как сообщили в региональном управлении ГСЧС, в 18:11 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание домашнего имущества на площади 0,5 м кв. Жители дома самостоятельно потушили огонь еще до прибытия спасателей.

В результате пожара получила ожоги ног 20 летняя девушка, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу.

В ГСЧС отметили, что вероятная причина пожара — поджог.

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Подробности о трагедии, которая случилась во время семейной ссоры, рассказало издание Думская.

Ссылаясь на свои источники издание сообщает, что во время пьянки одессит поссорился с женой, облил квартиру уайт-спиритом и поджег.

В результате пожара пострадала 20-летняя дочка супруги, девушку с сильными ожогами забрали в больницу.

Поджигателя задержали. Что стало причиной такого бурного конфликта — пока не известно.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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