В одесской многоэтажке произошел смертельный пожар: есть пострадавшие

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что открытым пламенем охвачена квартира на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома на Добровольского. Площадь пожара около 30 м кв.

На месте работали 7 пожарных машин и 29 пожарных. Для полной ликвидации пожара спасателям понадобился почти час.

Из-за сильного задымлени шестерых жителей дома пришлось эвакуировать. Пострадал один человек, который с признаками «отравления продуктами горения» передан медикам.

На месте пожара обнаружено тело хозяйки квартиры, 1961 года рождения.

Причина пожара и ущерб — устанавливается.