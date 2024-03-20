В одесской многоэтажке произошел смертельный пожар: есть пострадавшие

Утром, 20 марта, в Одессе на Добровольского вспыхнула квартира в многоэтажке, некоторых жильцов пришлось эвакуировать. На месте пожара обнаружено тело 63-летней женщины.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что открытым пламенем охвачена квартира на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома на Добровольского. Площадь пожара около 30 м кв.
На месте работали 7 пожарных машин и 29 пожарных. Для полной ликвидации пожара спасателям понадобился почти час.
Из-за сильного задымлени шестерых жителей дома пришлось эвакуировать. Пострадал один человек, который с признаками «отравления продуктами горения» передан медикам.
На месте пожара обнаружено тело хозяйки квартиры, 1961 года рождения.
Причина пожара и ущерб — устанавливается.