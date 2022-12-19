Пожар в Одесской области: 20-летняя селянка и ее сын погибли из-за электрокамина

Трагический случай произошел накануне в одном из сел Одесской области: там на пожаре в частном доме погибли молодая женщина и ее маленький ребенок.
Как сообщает областное управление ГСЧС, днем 18 декабря горел дом в селе Янишевка Подольского района. Помощь пожарных в ликвидации возгорания не потребовалась – пожар площадью 2 квадратных метра затих сам. Тем не менее, он забрал две жизни – женщины 2002 года рождения и ее сына 2022 года рождения.
Как выяснилось, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина.
Напомним, ранее в селе Камышовка Измаильского района из-за неправильного использования печки угорели бабушка, мать и трое детей.
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