Пожар в Одесской области: 20-летняя селянка и ее сын погибли из-за электрокамина

Одесская область получила мощные генераторы из Японии Сегодня, 15 декабря 2022 года, Одесская область получила три мощных генератора. производства одной из ведущих компаний мира Caterpillar. ПОДРОБНЕЕ

Свет в домах одесситов может появиться не скоро? На этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы. Но в ночь на субботу, 10 декабря 2022 года, враг нанес новые удары по энергетическим объектам Одесской области. И для восстановления поврежденной инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно. ПОДРОБНЕЕ