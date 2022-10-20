Пожар в Одессе: что горело у «7 километра»? (видео, фото)

По сообщению областного управления ГСЧС, сегодня вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в ангаре в пгт Авангард по улице Базова.

Как выяснили пожарные по прибытии на место происшествия, причиной пожара стало возгорание макулатуры в ангаре. Пожар был ликвидирован менее чем через час на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Еще новости Одессы по теме: