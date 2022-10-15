Пожар в Одессе: почему загорелся Политех? (видео, фото)

Вечером пятницы, 14 октября 2022 года, в Одессе горело здание политехнического университета на проспекте Шевченко в Приморском районе города.
По информации областного управления ГСЧС, причиной пожара стало возгорание электрооборудования в помещении на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса радиоэлектроники.
Спасателям понадобилось всего несколько минут, чтобы локализовать пожар и полностью его ликвидировать.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Вероятной причиной возгорания в ГСЧС назвали «аварийный режим работы электрического зарядного устройства».
Убытки и детали происшествия устанавливаются.
По данным ГСЧС, всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 11 пожаров – 4 в Одессе и 7 – в Одесской области.
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