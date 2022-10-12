Пожар на Привозе в Одессе: есть ли пострадавшие? (видео, фото)

Управление ГСЧС в Одесской области предоставило официальную информацию по поводу пожара на рынке Привоз, который случился вечером вторника, 11 октября. По информации спасателей, во время пожара спасли 9 человек.

Возгорание началось в двухэтажном здании магазина на улице Привозной. В помещении были люди, которые из-за сильного задымления не могли выйти самостоятельно.

Пожарные установили выдвижную лестницу, по которой помогли людям добраться в безопасное место.

Чтобы полностью ликвидировать пожар, сотрудникам ГСЧС понадобилось более часа.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 11 октября многих одесситов обеспокоил сильный дым со сторон знаменитого рынка Привоз. Позже выяснилось, что горит не сам рынок, а один из магазинов на Привозной.