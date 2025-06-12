Ключевые моменты

  • 12 июня в Одессе на Молдаванке загорелся дом на улице Мечникова
  • Из-за пожара не ходили трамвайные маршруты №5 и №10
  • Во время тушения пожара стало плохо одному из спасателей
  • Что стало причиной пожара

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, горела кровля двухэтажного жилого дома.

Спасатели тушат пожар в Одессе

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Во время тушения пожара пожарные вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину – лежачую больную, которая не могла покинуть помещение самостоятельно. Ее передали медикам.

На пожаре в Одессе спасли пожилую женщину

Еще пяти жителям спасатели помогли выйти из дома.

Также сообщается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на все здание.

В то же время, как пишет «Думская», этот пожар парализовал движение трамваев №5 и №10.

Во время тушения пожара стало плохо одному из спасателей – предварительно, мужчина получил тепловой удар. Сейчас с ним все хорошо, сообщили в ГСЧС.

По словам местных жителей, причиной возгорания могло стать короткой замыкание в электрощитовой.

Напомним, 6 июня в Одессе сгорело кафе на 14-й станции Большого Фонтана.

Фото пресс-службы областного управления ГСЧС

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