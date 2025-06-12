Ключевые моменты

12 июня в Одессе на Молдаванке загорелся дом на улице Мечникова

Из-за пожара не ходили трамвайные маршруты №5 и №10

Во время тушения пожара стало плохо одному из спасателей

Что стало причиной пожара

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, горела кровля двухэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара пожарные вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину – лежачую больную, которая не могла покинуть помещение самостоятельно. Ее передали медикам.

Еще пяти жителям спасатели помогли выйти из дома.

Также сообщается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на все здание.

В то же время, как пишет «Думская», этот пожар парализовал движение трамваев №5 и №10.

Во время тушения пожара стало плохо одному из спасателей – предварительно, мужчина получил тепловой удар. Сейчас с ним все хорошо, сообщили в ГСЧС.

По словам местных жителей, причиной возгорания могло стать короткой замыкание в электрощитовой.

Напомним, 6 июня в Одессе сгорело кафе на 14-й станции Большого Фонтана.

Фото пресс-службы областного управления ГСЧС