Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, первый этап среднего ремонта трамвайного пути на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и ул. Ак. Заболотный завершен. Работы продолжались с 16 мая по 2 июня и охватили 50 метров прямого участка одиночного пути.

Сейчас стартовал второй этап, который предусматривает ремонт еще 100 метров трамвайного пути. Он продлится с 3 по 26 июня.

После этого запланировано еще два этапа, в том числе капитальный ремонт с частичной заменой кривой участка.

Работы производятся поэтапно с частичным ограничением движения транспорта, отметили в мэрии.

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