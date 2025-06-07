По информации спасателей, заведение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Для ликвидации возгорания пожарные привлекли морскую воду и мотопомпы.
К счастью, в результате пожара пострадавших нет. Сейчас причина возникновения огня устанавливается соответствующими службами.
Стоит отметить, что это уже второй пожар на этом пляже за относительно короткий промежуток времени. Ранее на этой же локации сгорело кафе под названием «Kiwi».
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