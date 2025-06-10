Как сообщила руководитель отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, на момент прибытия спасателей пламя полностью охватило третий этаж здания.

“Когда спасатели прибыли на место, им было трудно подключиться к водоисточнику, потому что на месте пожарных гидрантов стояли автомобили. Пожарным пришлось отталкивать машины, чтобы подключиться для бесперебойной подачи воды” – сообщила Марина Аверина.

По предварительной информации, никто не пострадал. Работы на месте продолжаются. Спасатели делают все возможное, чтобы не дать ему перекинуться на соседние здания.

Из-за происшествия движение транспорта по Ришельевской практически парализовано.

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В патрульной полиции Одессы сообщили, что в связи с пожаром на улице Ришельевской, перекрыто движение по улицам Ришельевская — Большая Арнаутская.

Частично перекрыто движение по улицам Малая Арнаутская — Европейская.

На местах работают регуляторы. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

Фото — Думская