Повышение пенсий и подорожание билетов на поезда: что ждет украинцев в апреле?

В апреле украинцев ожидает ряд важных изменений, в частности, увеличение пенсионного возраста для женщин и выплаты надбавок к пенсиям. Также заработает новая программа медицинских гарантий и расширится перечень бесплатных услуг для пациентов. Но помимо этого ожидается повышение коммунальных тарифов и стоимость билетов на поезда, информирует «РБК-Украина».

На пенсию – с 60 лет

С 1 апреля 2021 года возраст выхода женщин на пенсию повышается до 60 лет. Это последний этап увеличения пенсионного возраста, в соответствии с законом «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Так, украинки, которые родились позже 1 апреля 1961 года, смогут выйти на пенсию только в 60 лет. При этом женщины, рожденные от 1 октября 1960 года до 31 марта 1961 года, имеют право на пенсию в возрасте 59 лет и 6 месяцев.

Согласно закону, пенсионный возраст для женщин начал увеличиваться в 2011 году – с 55 лет ежегодно на 6 месяцев. К 1 апреля 2021 года он составил 60 лет, но при наличии необходимого страхового стажа.

Так, для выхода на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста 60 лет в 2021 году стаж должен быть не менее 28 лет как у женщин, так и у мужчин.

Если стажа не хватает, то право на назначение выплат можно будет получить только в 63 года (стаж от 18 лет) или в 65 лет (стаж от 15 лет). Также предусматривается возможность докупить годы страхового стажа.

Пенсии повысят?

Около 2 млн украинцев в апреле получат повышенные пенсии. Перерасчет сделают работающим гражданам пенсионного возраста, которым пенсии были назначены или пересчитаны более двух лет назад – до 1 апреля 2019 года.

Таким образом, на прибавку могут рассчитывать граждане, которые имеют свыше 24 месяцев дополнительного стажа после выхода на пенсию. Этот срок не зависит от перерывов в работе.

Размер увеличения выплат определяется индивидуально исходя из дохода, с которого рассчитывается пенсия. Для перерасчета гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Тарифы на газ

1 апреля перестает действовать ограничение цены на газ для бытовых потребителей, которое установил Кабмин с февраля на уровне 6,99 грн за кубометр с НДС.

Между тем, большая часть газоснабжающих компаний и в апреле продолжат продавать газ потребителям по цене 6,99 грн/куб.м без учета стоимости распределения.

Тариф «Нафтогаза» в этом месяце остался неизменным – 6,86 грн/куб.м. Однако ряд компаний повысили стоимость.

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Новая программа медгарантий

Обновленная программа медицинских гарантий для украинцев на 2021 год начинает действовать с 1 апреля. Она включает пакет из 35 медицинских услуг, которые предоставляются бесплатно при наличии заключенной декларации с семейным врачом.

Программа охватывает такие виды помощи: первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.

Ведение беременности в амбулаторных условиях выделено в отдельный пакет услуг. Женщины смогут получать такие виды помощи бесплатно: взятие на учет, разработка плана ведения беременности, анализы и инструментальные обследования, в т.ч. УЗИ, занятия в школе будущих родителей, направление в стационар при необходимости, консультации и ведение послеродового периода.

Бесплатными будут некоторые стоматологические услуги: первичный осмотр, ургентная помощь детям и взрослым, обезболивание.

В Программе медицинских гарантий-2021 предусмотрены бесплатные пакеты стационарной помощи пациентам с COVID-19, а также вакцинация от коронавируса.

При этом оказание экстренной помощи остается бесплатным для всех категорий населения без направлений и деклараций.

«Укрзалізниця» повышает цены

Стоимость проезда в поездах «Укрзализныци» будет расти поэтапно в течение этого года. Так, с апреля билеты дорожают на 2%, а до конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

Согласно приказу Мининфраструктуры, с 1 апреля по 31 декабря 2021 года к стоимости проезда пассажиров железнодорожного транспорта будет применяться коэффициент индексации 1,02.

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