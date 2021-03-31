Какой будет цена на газ? К чему готовиться одесситам?

Поставщики газа ежемесячно должны обнародовать тарифы на следующий месяц. А уже с 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязаны опубликовать годовые тарифы на газ. Будут ли цены выгоднее и что предложит «Нафтогаз Украины»?

Согласно данным «Украинской энергетической биржи», в марте кубометр газа в Украине на открытом рынке стоил около 7,1-7,5 гривни. В апреле, с учетом конца отопительного сезона, цена на газ может быть меньшей. Вполне возможно, что кубометр газа в апреле будет стоить 6,99 гривни или чуть больше.

А вот компания «Нафтогаз Украины» определилась. Она сохранит тариф на газ для бытовых потребителей в апреле на прежнем уровне — он останется таким же, как и в марте. Таким образом, тариф в апреле 2021 года будет на уровне 6,86 гривни за кубометр.

При этом глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев не рассказал, какую фиксированную цену компания предложит потребителям с 1 мая в рамках годового контракта.

— Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт, который содержит формулу ценообразования. Цена на газ будет точно известна 25 апреля этого года, — отметил Коболев.

Сам же годовой тариф «Нафтогаза» начнет действовать с 1 мая 2021 года. Всех потребителей переведут на него «по умолчанию».

«При этом каждый потребитель сможет изменять годовой тарифный план в течение года на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа», — говорится в заявлении компании.

Ранее мы рассказывали, что в апреле в Одессе будет два тарифа на газ, и поясняли как заплатить меньше.