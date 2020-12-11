«Укрзалізниця» собирается каждый месяц повышать стоимость билетов на поезда

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» утвердила график повышения стоимости билетов на пассажирские поезда на 2021 год. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на финансовый план компании на следующий год.

Согласно финплану, с 1 марта 2021 года «Укрзалізниця» намерена ежемесячно повышать на 2% стоимость билетов на поезда внутреннего сообщения. Таким образом перевозчик надеется получить 557,9 млн грн дополнительных доходов.

Доходы от пассажирских перевозок прогнозируются в размере 7,7 млрд грн, что на 43,6% выше плана на текущий год и почти в 2 раза больше ожидаемого итога 2020 года.

Напомним, «Укрзалізниця» изменила график движения пассажирских поездов. Он начнет действовать уже в воскресенье, 13 декабря.

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