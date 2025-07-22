Ключевые моменты:

Реставрационные работы на шести памятниках архитектуры в Одессе за средства Италии запланированы на начало 2026 года.

Перед началом работ соглашение должна ратифицировать Верховная Рада, а для некоторых объектов необходимо разработать проектную документацию.

Этапы реализации и подготовительные работы

Директор Департамента культуры и евроинтеграции Иван Липтуга объяснил, что соглашение, подписанное между правительством Италии и украинской стороной, теперь должна ратифицировать Верховная Рада. Ожидается, что это произойдет до сентября текущего года. После ратификации средства будут переданы Министерству культуры, а оттуда субвенцией поступят в управления капитального строительства города и области. Липтуга выразил надежду, что все формальности удастся завершить до конца года.

Также отмечается, что не все объекты готовы к началу работ. Если дворец бракосочетаний и дом на Приморском бульваре, 6, которые находятся на балансе города, уже имеют разработанную проектную документацию, то для музеев, находящихся на областном балансе, ее еще необходимо разработать. Этот процесс может длиться до одного года.

Напомним, Италия выделила 32 миллиона евро на восстановление шести архитектурных памятников национального значения в Одессе: филармонии, художественного музея, музея западного и восточного искусства, литературного музея, дворца бракосочетаний и дома по адресу Приморский бульвар, 6.

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