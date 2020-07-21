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Посварилися через гроші: у поліції розповіли деталі вбивства подружжя у Затоці

Посварилися через гроші: у поліції розповіли деталі вбивства подружжя у Затоці

Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив подружжя підприємців із Затоки.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора, 20 липня, біля 4-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території однієї з місцевих баз відпочинку. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили на місці події тіла 50-річного власника бази та його 44-річної дружини.

Для розшуку та затримання зловмисника в дію була введена спеціальна поліцейська операція «Сирена», і вже протягом години оперативники карного розшуку ГУНП та Білгород-Дністровського відділу поліції  спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення  та нацгвардійцями встановили та затримали стрілка. Він виявився 52-річним жителем Затоки.

Встановлено, що підозрюваний і загиблі були кумами, проте останні кілька років мали неприязні відношення через боргові зобов’язання. Напередодні ввечері правопорушник у стані сп’яніння  приїхав до сімейної пари на базу відпочинку та влаштував сварку через гроші. Того разу конфлікт вдалося загасити і чоловік пішов геть. Однак вже вночі він повернувся, озброєний мисливською рушницею, і декілька разів вистрілив у бік подружжя. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі померли на місці.

Дії чоловіка кваліфіковані за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. За умисне вбивство двох осіб йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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