Пострадавшим на работе во время войны обещают денежную помощь

Госслужащим, коммунальщикам, медработникам, водителям, железнодорожникам, журналистам, которые пострадали из-за военной агрессии при исполнении своих профессиональных обязанностей, дадут денежную помощь. Правительство приняло соответствующий закон.
При установлении инвалидности пострадавшие смогут получить одноразовые выплаты в размере от 200 тысяч до 800 тысяч гривен (в зависимости от группы). При потере трудоспособности без установления инвалидности, которая наступила вследствие ранения (контузии, травмы), выплата составит 100 тысяч гривен. Родственники погибших работников смогут получить 1 миллион гривен.
Порядок назначения и выплаты такой помощи должен принять Кабмин.
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