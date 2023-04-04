Пострадавшим на работе во время войны обещают денежную помощь

Во время ночной атаки по Одессе россия использовала новую тактику Ночью 4 апреля враг атаковал Одессу с помощью дронов-камикадзе. При этом противник применил новую тактику — дроны подлетали по рельефным низинам, чтобы не быть заметными. ПОДРОБНЕЕ

Почему не индексируют «новые» пенсии? В марте этого года в Украине была проведена индексация пенсий почти для всех категорий получателей. Но пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, индексация не коснулась. ПОДРОБНЕЕ