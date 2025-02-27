Фото дня, снежный февраль

Прогноз погоды в Одессе на 28 февраля

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В Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 2-4°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 28 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла, местами до 10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Кстати, напомним, что сегодня Одесская область отмечает свой 93-й День рождения.

Фото Марии Котовой

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