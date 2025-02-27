Прогноз погоди в Одесі на 28 лютого
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 28 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 2-7°С тепла, місцями до 10°С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
До речі, нагадуємо, що сьогодні Одеська область відзначає свій 93-й День народження.
Фото Марії Котової