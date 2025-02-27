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Прогноз погоди в Одесі на 28 лютого

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В Одесі хмарно з проясненнями. Без  істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 2-4°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 28 лютого

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 2-7°С тепла, місцями до 10°С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

До речі, нагадуємо, що сьогодні Одеська область відзначає свій 93-й День народження.

Фото Марії Котової

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