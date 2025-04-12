Прогноз погоды в Одессе на 13 апреля
Завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Напомним, в пятницу, 11 апреля, в Одессе разыгралась настоящая стихия. Штормовой ветер вырывал деревья с корнем,
Всего, по данным мэрии города, в тот день в Одессе было повалено 45 деревьев и крупных ветвей. Также зафиксировано 28 обрывов электросетей.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 апреля
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром заморозки. Утром местами слабый туман.
Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, местами 2-4°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
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Фото Марии Котовой