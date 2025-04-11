Мощные порывы ветра уже нанесли большой ущерб городу. Об этом свидетельствуют фото и видео горожан в соцсетях.
Так, в сквере Гамова огромное дерево упало на аллею и раздавило скамью.
В разных частях города фиксируют деревья, упавшие прямо на проезжие части и здания. Над ликвидацией последствий работают коммунальные службы.
В пресс-службе Одесского горсовета сообщают, что по состоянию на 10:00 ветром повалены 18 деревьев и крупных веток. Аварийные ситуации ликвидируют специалисты КП «Горзелентрест» и работники других коммунальных предприятий.
По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится весь день. Водителей призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это затрудняет работу спецтехники.
Одесситов просят ограничить передвижение по городу, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
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