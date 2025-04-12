Прогноз погоди в Одесі на 13 квітня
Завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, вдень – південний, 5–10 м/с.
Температура вночі 2–4°С тепла, вдень 10–12°С тепла.
Нагадаємо, у п’ятницю, 11 квітня, в Одесі вирувала справжня стихія. Штормовий вітер виривав дерева з корінням,
Загалом, за даними міськради, того дня в Одесі було повалено 45 дерев і великих гілок. Також зафіксовано 28 обривів електромереж.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 квітня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці заморозок. Вранці місцями слабкий туман.
Вітер північний, вдень – південний, 5–10 м/с.
Температура вночі 0–5°С морозу, місцями 2–4°С тепла, вдень 10–15°С тепла.
На автошляхах області вранці місцями слабкий туман, видимість 500–1000 м.
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Фото Марії Котової