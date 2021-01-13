После снегопада мэрия Одессы напомнила адреса травмпунктов

Переждать непогоду на трассах Одесской области можно на спецплощадках (координаты) Служба автомобильных дорог в Одесской области предложила водителям в случае ухудшения погодных условий переждать на специальных площадках, а не продолжать движение по трассам. ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается снегопад Ночью и днем 11 января по Одесской области, ночью и утром по Одессе ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица. ПОДРОБНЕЕ