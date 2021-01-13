Новости Одессы и Одесской области

После снегопада мэрия Одессы напомнила адреса травмпунктов

После снегопада мэрия Одессы напомнила адреса травмпунктов

После снегопада, который был в Одессе в ночь на среду, 13 января, мэрия на своем официальном сайте разместила напоминание с адресами травмпунктов города. 

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Сообщается, что травмпункты работают круглосуточно.

Адреса следующие:

  • городская больница №5, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;
  • консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;
  • городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;
  • консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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