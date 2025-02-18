Также Телеграм-каналы сообщают о сильном пожаре в городе – вероятен «прилет». Но подробности пока неизвестны.
Помимо этого, из-за атаки дрона в Одессе стали троллейбусы. «Даже в депо уехать не может», – пишут одесситы.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий. Информация обновляется…
ОБНОВЛЕНО 23:19:
Как предупреждает известный мониторинговый Телеграм-канал «Николаевский Ванёк», расслабляться одесситам пока что рано: в сторону Одессы/Черноморска движется новая партия «шахедов» и минут через 5-10, возможно, снова будет слышна боевая работа.
23:22:
На Таирова слышна работа ПВО.
Местные паблики сообщают, что в результате прилета пострадала больница.
ОБНОВЛЕНО 23:30:
«Одесса, Черноморск, в вашем направлении вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря», – предупреждают Воздушные силы.
Сообщается, что «шахедов» в сторону Одессы очень много. Не покидайте укрытия!
Жители Таирова снова услышали серию мощных взрывов…
ОБНОВЛЕНО 23:44:
Сообщается, что к Одессе подлетает новая партия «шахедов». Основной удар сегодня принял на себя микрорайон Таирова.