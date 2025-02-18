По сообщениям от энергетиков, больше всего от атаки пострадали 6.1 и 6.2 группа потребителей.

В настоящее время есть локальные аварийные отключения в городе Черноморск, Одессе, и следующих населенных пунктах: Таирово, Саврань, Бурлачья Балка, Лиманка, Мизикевича, Сухой Лиман.

Бот ДТЭК “Одесские электросети” сообщает жителям районов, оставшихся без света, что работы по восстановлению продлятся до 08:00. Но энергетики сразу предупреждают, что время возвращения электричества или увеличение длительности отключение могут изменяться

В связи с аварийной ситуацией возможны отключения света и в других районах, поэтому местное население просят заранее подготовьтесь и зарядить гаджеты и телефоны.

Также сообщают, что частично исчезло отопление.