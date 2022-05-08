После обеда 8 мая по Одессе нанесен новый ракетный удар

Российские фашисты без остановки атакуют крылатыми ракетами Одессу и область вторые сутки подряд. Непосредственно по городу это уже вторая атака за сегодня.

Пока подробностей об ударе не сообщалось. Если верить очевидцам, первая из ракет была сбита в воздухе силами противовоздушной обороны. Несколько последующих ракет достигли земли.

Информации о местах попаданий, жертвах и пострадавших пока никакой нет. Но в нескольких точках города был замечен поднимающийся в небо черный дым.

Вчера в результате дневного ракетного удара по Одессе пострадали 9 многоквартирных домов. Там были выбиты сотни окон. К счастью обошлось без пострадавших.

Затем в ночь на 8 мая досталось окрестностям Одессы. Там были поражены несколько инфраструктурных объектов. Также пострадал приморский поселок недалеко от Одессы. В нем несколько домов получили повреждения, трех человек госпитализировали с ранениями.

Уже сегодняшним днем рашисты выпустили по Одессе две ракеты. Одну из них удалось сбить. Подробностей о второй пока не сообщались.