В результате дневного ракетного удара в Одессе пострадали 9 домов, выбиты сотни окон

В одесском микрорайоне Вузовский от ракетного удара пострадали девять многоэтажных домов. Выбиты 343 окна. Коммунальщики временно закрывают их пленкой.

Об этом рассказал директор ЖКС Вузовский Виталий Лобач.

«В результате ракетного удара в очередной раз пострадали жилые дома. девять жилых домов на территории ЖКС «Вузовский». Выбито 343 окна в квартирах и на лестничных клетках. Работы по ликвидации последствий выполняются немедленно. Думаю, сегодня уже мы все закончим», — сообщил Виталий Лобач.

Кому нужна помощь, чтобы перекрыть окна, или пленка, чтобы сделать это самостоятельно – те могут обращаться в ЖКС «Вузовский». Узнать телефоны участков можно по номеру 15-01.

Те одесситы, у кого выбило окна, но их нет дома, и они приедут позже, тоже смогут позже обратиться к коммунальщикам и им кажут помощь.

Напомним, что днем 7 мая по Одессе было выпущено 6 крылатых ракет. 4 попали в промышленное предприятие и 2 в аэропорт. Во множестве прилегающих жилых домов ударной волной выбиты стекла, фасады домов изувечены обломками. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Фото: Суспільне. Одеса