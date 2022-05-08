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Подробности ночных ракетных атак по Одещине и их последствия (видео)

Подробности ночных ракетных атак по Одещине и их последствия (видео)

В ночь на 8 мая по региону было выпущено 8 крытых ракет. Две из них сбиты силами противовоздушной обороны. Еще 6 ударили по разным объектам в области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

По словам представителей ВСУ, в результате ракетных ударов повреждены частные дома гражданского населения и объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие среди местных жителей.

В то же время, силами и средствами наших подразделений, в том числе с применением БПЛА «Байрактар», успешно выполнено 44 боевых задания.

Умелыми действиями наши подразделения предотвратили высадку и морского десанта на остров Змеиный. Враг пытался сделать это на трех скоростных катерах. После попадания и повреждения одного из катеров, 2 других отошли от острова подальше в море.

Вероятность ракетных атак и обстрелов юга Украины остается высокой, учитывая символизм значимых дат и желание врага отомстить украинцам за их победы.

Ранее сообщалось, что уже днем 8 мая Одессу вновь обстреляли ракетами. Одну сбили силы ПВО, одна попала в цель, которая пока не называется.

Вчера, 7 мая, город также был атакован. Рашисты выпустили по Одессе 6 крылатых ракет. 4 попали в промышленное предприятие и 2 в аэропорт.  Во множестве прилегающих жилых домов ударной волной выбиты стекла, фасады домов изувечены обломками. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Еще четыре ракеты утром 7 мая повредили инфраструктурный объект в Одесской области.

Видео: Оперативное командование «Юг»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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