Новости Одессы и Одесской области

Днем 8 мая рашисты выпустили по Одессе две ракеты

Днем 8 мая рашисты выпустили по Одессе две ракеты

Очередной ракетный удар по Одессе нанесли российские войска днем 8 мая. По городу были запущены две крылатые ракеты. Одну из них сбили, вторая упала в окрестностях Одессы.

Средства ПВО защитников Одессы смогли на 50% снизить угрозу сегодня днем. Предположительно сбитая ракета летела в направлении Одесского аэропорта.

Вторая, к сожалению, достигла земли и произвела взрыв. Где именно, пока не сообщается, как нет информации о жертвах и разрушениях.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в ночь на 8 мая Российские оккупанты устроили для жителей Одесской области настоящий ракетный террор. В регионе выли сирены и звучали взрывы. Воздушная тревога за 8 часов объявлялась 6 раз.

По региону было выпущено 8 ракет. Две из них были сбиты противовоздушной обороной. Еще 6 достигли целей. Были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Среди жителей области есть пострадавшие.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за новостями об обстрелах, чтобы информировать своих читателей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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