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Новости Одессы и Одесской области

Послаблення – не скасування: з 22 травня в Україні буде можливий перехід до другого етапу послаблень

Послаблення – не скасування: з 22 травня в Україні буде можливий перехід до другого етапу послаблень

З 22 травня можливий перехід до другого етапу карантинних послаблень.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Уряду в середу, 13 травня, повідомляє Урядовий портал.

Він нагадав, що з 11 травня в Україні вступили в дію карантинні пом’якшення, які затвердив Уряд:

– Ми бачимо, що бізнес, який було призупинено, почав повертатися на роботу та поступово відновлювати ділову активність. Але я звертаю увагу всіх наших громадян, всього нашого бізнесу та місцевої влади, що послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Тому наші рішення мають бути продумані та відповідальні.

Денис Шмигаль зазначив, що якщо буде зберігатися помірна статистика захворюваності, то з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень, однак не скасування карантину.

Очільник Уряду також зауважив, що відновлення роботи громадського транспорту також залежатиме від динаміки захворюваності. «Уряд, звичайно, чує та дослухається до прохань повноцінно запустити транспорт, зокрема, метрополітен. Але це не моя забаганка не запускати метро. Всі моделі та розрахунки показують, що передчасний запуск – це десятки тисяч хворих».

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