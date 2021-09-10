Портал «Дiя» приостановит работу на сутки – почему?

Портал государственных услуг «Дія» на один день остановит свою работу в связи с установкой обновлений.

Соответствующее предупреждение опубликовано на странице «Дія» в Facebook.

«Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале… Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее»,

– сказано в сообщении.

При этом отмечается, что все заработает уже в субботу, 11 сентября.

Также сообщается, что новые обновления устанавливаются для того, чтобы ликвидировать ошибки в отображении населенных пунктов в Украине.

При этом отмечается, что приложение будет работать, так как обновляется только портал.

Напомним, 23 августа 2021 года в Украине вступил в силу закон о цифровых паспортах. Теперь они имеют такую же юридическую силу, как пластиковые или бумажные аналоги. Во всех организациях обязаны принимать паспорт в смартфоне.

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Фото: Cenzor.net