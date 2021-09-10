Новости Одессы и Одесской области

Портал «Дiя» приостановит работу на сутки – почему?

Портал «Дiя» приостановит работу на сутки – почему?

Портал государственных услуг «Дія» на один день остановит свою работу в связи с установкой обновлений.

Соответствующее предупреждение опубликовано на странице «Дія» в Facebook.

«Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале… Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее»,

– сказано в сообщении.

При этом отмечается, что все заработает уже в субботу, 11 сентября.

Также сообщается, что новые обновления устанавливаются для того, чтобы ликвидировать ошибки в отображении населенных пунктов в Украине.

При этом отмечается, что приложение будет работать, так как обновляется только портал.

Напомним, 23 августа 2021 года в Украине вступил в силу закон о цифровых паспортах. Теперь они имеют такую же юридическую силу, как пластиковые или бумажные аналоги. Во всех организациях обязаны принимать паспорт в смартфоне.

Читайте также: Режим «без бумаг» – перестанут ли чиновники требовать справки?

Фото: Cenzor.net

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить