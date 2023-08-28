Порт в Одесской области, который продали еще в январе, передали новому владельцу: детали

Усть-Дунайский порт в г. Вилково, что в Одесской области, который еще в январе 2023 года продали на аукционе, официально перешел к новому владельцу. 24 августа 2023 победитель аукциона ООО «Эликсир Украина» и Фонд государственного имущества подписали акт приема-передачи имущественного комплекса порта.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

По данным ФГИУ, 1 августа новый собственник и Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписали меморандум об условиях пребывания на территории порта других компаний. Также стороны договорились о создании условий для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры порта. В долгосрочной перспективе компания хочет построить зерновой элеватор на 50 тыс. тонн, добавили в Фонде госимущества Украины (ФГИУ).

Порт Усть-Дунайск был продан на аукционе в январе 2023 года за 201 миллион гривен при стартовой цене в 60 миллионов. На открытом аукционе победила компания «Эликсир-Украина», которая занимается продажей минеральных удобрений.

Что за порт – «Усть-Дунайск»

Основным видом деятельности порта Усть-Дунайск является погрузочно-разгрузочные работы, проводимые в портовом пункте Килия, расположенном на 54 км. реки Дунай.

Объект включает 80 зарегистрированных единиц недвижимого имущества (админздания, дворовые сооружения, производственные сооружения, дома теплицы, склады, магазины

Все это имущество расположено в Килии, Вилково, острове Шабаш и в Жебрияновской бухте Черного моря.

Также порт владеет 15 суднами, четырьмя плавучими причалами.

Продали порт, приносящий прибыль

Как правило, правительство приватизирует убыточные компании. Но порт «Усть-Дунайск» таковым не является. Пусть полученная им прибыль в прошлом году не слишком велика, но все-таки она была. И у предприятия есть перспективы.

За январь-сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 тысяч гривен чистой прибыли и уплатил более 9 миллионов гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Более того, по данным Администрации морских портов Украины, порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск за 11 месяцев 2022 года нарастили объемы перевалки грузов в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

И самый большой рост продемонстрировал именно порт «Усть-Дунайск», где за 11 месяцев перегрузили 662 тысячи тонн, то есть на 1 тысячу 314% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что второе судно воспользовалось временным гуманитарным коридором и, выйдя из порта Одесса, благополучно досталось территориальным водам Румынии.

Фото: ФГИУ