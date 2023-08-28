Порт на Одещині, який продали ще в січні, передали новому власнику: деталі

Усть-Дунайський порт у м. Вилкове, що на Одещині, який ще у січні 2023 року продали на аукціоні, офіційно перейшов до нового власника. 24 серпня 2023 року переможець аукціону ТОВ “Еліксир Україна” та Фонд державного майна підписали акт прийому-передачі майнового комплексу порту.

Про це повідомили в пресслужбі Фонду держмайна України.

За даними ФДМУ, 1 серпня новий власник та Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписали меморандум щодо умов перебування на території порту інших компаній. Також сторони домовились про створення умов для залучення інвестиції у розвиток інфраструктури порту. У довгостроковій перспективі компанія хоче побудувати зерновий елеватор на 50 тис. тонн, додали у Фонді держмайна України (ФДМУ).

Порт Усть-Дунайськ продали на аукціоні у січні 2023 року за 201 мільйон гривень при стартовій ціні у 60 мільйонів.На відкритому аукціоні перемогла компанія “Еліксир-Україна”, яка займається продажем мінеральних добрив.

Що за порт – “Усть-Дунайськ”

Основним видом діяльності порту “Усть-Дунайськ” є вантажно-розвантажувальні роботи, що проводяться в портовому пункті Кілія, розташованому на 54 км. річки Дунай.

Об’єкт включає 80 зареєстрованих одиниць нерухомого майна (адмінбудівлі, дворові споруди, виробничі споруди, будинки теплиці, склади, магазини

Все це майно розташоване в Кілії, Вилковому, острові Шабаш та в Жебріянівській бухті Чорного моря.

Також порт володіє 15 суднами, чотирма плавучими причалами.

Продали порт, що приносить прибуток

Зазвичай, держава приватизує збиткові підприємства. Але порт “Усть-Дунайськ” таким не є. Нехай отриманий ним прибуток минулого року не надто великий, але все-таки він був. І підприємство має перспективи.

За січень-вересень 2022 року “Усть-Дунайськ” отримав 848 тисяч гривень чистого прибутку та сплатив понад 9 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів.

Більше того, за даними Адміністрації морських портів України, порти “Ізмаїл”, “Рені”, “Усть-Дунайськ” за 11 місяців 2022 року наростили обсяги перевалки вантажів у 2,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

І найбільше зростання продемонстрував саме порт “Усть-Дунайськ”, де за 11 місяців перевантажили 662 тисячі тонн, тобто на 1 тисячу 314% більше, ніж у 2021 році.

Нагадаємо, щодруге судно скористалося тимчасовим гуманітарним коридором і, вийшовши з порту Одеса, благополучно дісталося територіальних вод Румунії.

Фото: ФДМУ