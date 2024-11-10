Чи порадує одеситів погода у понеділок, 11 листопада – прогноз

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 11 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується переважно хмарна погода. Північно-східний вітер трохи посилиться, а повітря вдень прогріється до 7-9°С.
Прогноз погоди в Одесі на 11 листопада
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 11 листопада
По Одеській області на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень вона підніметься до 5-10°С.
На автошляхах області видимість добра.
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