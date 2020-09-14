Семнадцать черных хвостатиков на одной стене: одесский кошачий двор

Одесские дворы продолжают поражать. Такое впечатление, что чуть ли не каждый из них соревнуется за собственное звание. Как говорят жители дома на Спиридоновской, «если в Одессе уже появился морской двор с Рыбачкой Соней и Костей-моряком, то как же обойтись без кошачьего?».

Это же так по-одесски — кошачий двор!

Конечно, можно возразить: это ж в какой одесский двор не является кошачьим?! Но на Спиридоновской 18/24 к делу подошли серьезно: побороться за звание самого кошачьего двора города — дело не из легких. Опять же, надо к нему подойти еще и с чисто одесским взглядом на вещи, то есть, с юмором.

Двор молодой по сегодняшним меркам: он «родился» в пятидесятых, является памятником архитектуры. Активистка этого дома Наталья Гольцева раскрывает некоторые архитектурные «штучки» дома: в него можно попасть и со Спиридоновской, и с Кузнечной, и с Дегтярной.

Как рассказывает Наталья, кошачьим двор только становится. Сейчас, накануне отопительного сезона, есть много других бытовых проблем (как в каждом доме, пожалуй), которые жители сообща решают.

Ну а что касается хвостато-мурлыкающей темы, то вот она — во всей красе. Кошачий мурал с 17 (посчитала!) черными милейшими котиками — перед вами, во всю стену. Черные коты — к деньгам, а еще, говорят, к счастью. Вот только семнадцать ушастых чертенят — это еще не все. Рядом — кошачий домик (уже обустроен!) с таким же черным котом № 18.

Наталья спрашивает:

— А девятнадцатого нашли?

А вот и 19-й — выглядывает черная мордашка из-за щитка на стене напротив. Любо-дорого, настроение поднимается сразу. Не случайно на воротах дома начертано: «Дальше еще лучше»…

Наталья Гольцева тем временем рассказывает, что в будущем (уже проект готов) на фасаде дома появится котоскульптура Татьяны Штыкало. Наталья очень надеется, что их двор войдет в одесскую Кошачью тропу:

— К нам и так экскурсантов приводят. Но хотелось бы, чтобы еще больше. Это же так по-одесски — кошачий двор!

130 метров кошачьего счастья

В планах жителей дома — создание 130 метров кошачьего счастья. Наша собеседница рассказывает, что длина двора — 130 метров, когда-то он был самым длинным в Одессе, сейчас его рекорд по длине побит. Так вот, в будущем здесь появится свой кошачья тропа в виде веселого лабиринта с загадками и прочими фишками, где главными героями станут, конечно же, одесские кошки.

Не случайно год назад именно в этом дворе на Спиридоновской во время проведения Фестиваля одесских дворов устроили специальную благотворительную ярмарку в помощь волонтерскому проекту «Кошачье царство». Что продавали на ярмарке? Конечно же, изображения котов в виде картин, мягких игрушек ручной работы, открыток.

Кого я встретила у ворот, покидая одесский кошачий двор? Черного кота. Теперь знаю: хорошая примета!

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Фото: Мария Котова