Новости Одессы и Одесской области

Семнадцать черных хвостатиков на одной стене: одесский кошачий двор

Семнадцать черных хвостатиков на одной стене: одесский кошачий двор

Одесские дворы продолжают поражать. Такое впечатление, что чуть ли не каждый из них соревнуется за собственное звание. Как говорят жители дома на Спиридоновской, «если в Одессе уже появился морской двор с Рыбачкой Соней и Костей-моряком, то как же обойтись без кошачьего?».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Это же так по-одесски — кошачий двор!

Конечно, можно возразить: это ж в какой одесский двор не является кошачьим?! Но на Спиридоновской 18/24 к делу подошли серьезно: побороться за звание самого кошачьего двора города — дело не из легких. Опять же, надо к нему подойти еще и с чисто одесским взглядом на вещи, то есть, с юмором.

Двор молодой по сегодняшним меркам: он «родился» в пятидесятых, является памятником архитектуры. Активистка этого дома Наталья Гольцева раскрывает некоторые архитектурные «штучки» дома: в него можно попасть и со Спиридоновской, и с Кузнечной, и с Дегтярной.

Как рассказывает Наталья, кошачьим двор только становится. Сейчас, накануне отопительного сезона, есть много других бытовых проблем (как в каждом доме, пожалуй), которые жители сообща решают.

Ну а что касается хвостато-мурлыкающей темы, то вот она — во всей красе. Кошачий мурал с 17 (посчитала!) черными милейшими котиками — перед вами, во всю стену. Черные коты — к деньгам, а еще, говорят, к счастью. Вот только семнадцать ушастых чертенят — это еще не все. Рядом — кошачий домик (уже обустроен!) с таким же черным котом № 18.

Наталья спрашивает:

— А девятнадцатого нашли?

А вот и 19-й — выглядывает черная мордашка из-за щитка на стене напротив. Любо-дорого, настроение поднимается сразу. Не случайно на воротах дома начертано: «Дальше еще лучше»…

Наталья Гольцева тем временем рассказывает, что в будущем (уже проект готов) на фасаде дома появится котоскульптура Татьяны Штыкало. Наталья очень надеется, что их двор войдет в одесскую Кошачью тропу:

— К нам и так экскурсантов приводят. Но хотелось бы, чтобы еще больше. Это же так по-одесски — кошачий двор!

130 метров кошачьего счастья

В планах жителей дома — создание 130 метров кошачьего счастья. Наша собеседница рассказывает, что длина двора — 130 метров, когда-то он был самым длинным в Одессе, сейчас его рекорд по длине побит. Так вот, в будущем здесь появится свой кошачья тропа в виде веселого лабиринта с загадками и прочими фишками, где главными героями станут, конечно же, одесские кошки.

Не случайно год назад именно в этом дворе на Спиридоновской во время проведения Фестиваля одесских дворов устроили специальную благотворительную ярмарку в помощь волонтерскому проекту «Кошачье царство». Что продавали на ярмарке? Конечно же, изображения котов в виде картин, мягких игрушек ручной работы, открыток.

Кого я встретила у ворот, покидая одесский кошачий двор? Черного кота. Теперь знаю: хорошая примета!

Больше фото смотрите в галерее:

photo_2020-09-14_16-55-33
photo_2020-09-14_16-56-27
photo_2020-09-14_16-55-09
photo_2020-09-14_16-56-20
photo_2020-09-14_16-56-08
photo_2020-09-14_16-56-01
photo_2020-09-14_16-55-17
photo_2020-09-14_16-55-01
photo_2020-09-14_16-54-51

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить