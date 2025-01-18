Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, построенный мост – важное стратегическое сооружение юга Одесской области. Движение по трассе Измаил – Килия соединяет Измаильский и Килийский порты и имеет важное значение для четырех громад района.

Кипер также добавил, что годами дорога Т-1607 была практически непроездной, но «несмотря на нынешние сложности, сделали ремонт и построили новый мост».

Обновленная дорога обеспечит:

ускорение логистики: сокращение маршрута между Измаилом и Килией со 120 км до 45 км;

быстрый доступ для экстренных служб;

удобную перевозку детей в учебные заведения;

экономию ресурсов – времени и топлива.

Мост через канал Кофа был построен в 60-х годах прошлого столетия. В 2021 году его закрыли из-за аварийного состояния. Ремонт этого моста был начат в конце 2023 года.

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