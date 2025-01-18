Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, побудований міст – важлива стратегічна споруда півдня Одеської області. Рух трасою Ізмаїл – Кілія з’єднує Ізмаїльський та Кілійський порти і має важливе значення для чотирьох громад району.

Кіпер також додав, що роками дорога Т-1607 була практично непроїзною, але «попри складнощі сьогодення, зробили ремонт та збудували новий міст».

Оновлена ​​дорога забезпечить:

прискорення логістики: скорочення маршруту між Ізмаїлом та Килією з 120 км до 45 км;

швидкий доступ для екстрених служб;

зручне перевезення дітей до навчальних закладів;

економію ресурсів – часу та палива.

Міст через канал Кофа був збудований у 60-х роках минулого сторіччя. 2021 року його закрили через аварійний стан. Ремонт цього мосту було розпочато наприкінці 2023 року.

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