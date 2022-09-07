Поножовщина в одесской маршрутке: агрессора задержали

В Одессе полицейские отыскали и задержали мужчину, который несколько дней назад ранил ножом пассажира маршрутки.
Об этом сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области.
В полиции напомнили, что 30 августа во время поездки в маршрутке правонарушитель ударил ножом пассажира, когда между ними возникла стычка. Потерпевший вышел из транспорта, позже его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости, а злоумышленник поехал дальше.
Полицейским пришлось потратить несколько дней на поиски агрессивного мужчины и наконец-то его задержали по месту жительства в Суворовском районе города. У мужчины изъяли вероятное орудие преступления.
Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преднамеренного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины). Сейчас следователи ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.
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