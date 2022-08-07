Одессит получил удар ножом, а потом награду

Полиция наградила одессита, который помог задержать грабителя, рискуя при этом жизнью.

Об том сообщили в сообщили в пресс-службе Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

В июне возле одного из рынков в Малиновском районе одессит стал свидетелем того, как злоумышленник вырвал из рук пожилой женщины кошелек и бросился бежать. Не мешкая, мужчина догнал грабителя и стал вызывать полицию.

Преступник в это время, пытаясь сбежать, украдкой ударил смелого одессита ножом в живот.

Благодаря проявленному мужеству и отваге потерпевшего, преступник очень быстро оказался в руках прибывших следом патрульных. Несколько недель мужчина лечился. А когда поправился, его ждал сюрприз – награда от полиции.

Главный полицейский Одесской области Николай Семенишин вручил Андрею Гурину медаль «Почетное отличие» ІІ степени Одесской областной организации профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Украины и денежное вознаграждение.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что мужчина зарезал пассажира маршрутки за просьбу говорить потише.

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Фото: Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области