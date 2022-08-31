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Пассажира одесской маршрутки ударили ножом – что известно?

Пассажира одесской маршрутки ударили ножом – что известно?

Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента, который случился накануне в одной из городских маршруток, и просят откликнуться свидетелей происшествия.

По сообщению областного управления полиции, во вторник, 30 августа, ориентировочно в 17:30 в маршрутке №168 во время движения по улице Старопортофранковской в направлении Суворовского района произошел конфликт между двумя незнакомыми мужчинами. В результате один из них ударил другого ножом.

Пострадавший вышел из транспорта ориентировочно возле переулка Асташкина, впоследствии его госпитализировали, а злоумышленник поехал дальше.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в полиции устанавливают личность правонарушителя.

Всех, кто может владеть какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия и месте нахождения преступника, просят сообщить в полицию по телефонам (067) 121 17 80, (048) 779 49 66 или на спецлинию «102».

Приметы правонарушителя: славянской внешности, рост примерно 170 см, светлые волосы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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