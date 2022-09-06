Ездил пьяным и стрелял в другого водителя: в полиции рассказали подробности

Жителю Измаила угрожает административная и уголовная ответственность за пьяное вождение автомобиля и хулиганство с применением оружия.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, 63-летний горожанин в нетрезвом состоянии сел за руль легковой машины и во время движения начал стрелять из травматического пистолета в другого водителя, оказавшегося рядом.

О событии, которое произошло в городе среди бела дня, сразу известили спецлинию «102». Правонарушитель задержан. К счастью, в результате его действий никто не пострадал.

Полицейские изъяли у измаильца автомобиль с оружием, а его доставили в территориальный отдел полиции.

За нетрезвое вождение в отношении мужчины составили протокол по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также ему сообщили о подозрении в хулиганстве, предусмотренном ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения правонарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за хулиганство, совершенное с применением оружия, – от трех до семи лет лишения свободы.