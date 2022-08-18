В полиции рассказали, из-за чего одессит убил знакомого и выбросился из окна сам

В Одессе полиция расследует обстоятельства смерти двух мужчин. Тело одного из них обнаружили во дворе многоэтажки. Позже в его квартире нашли мертвого мужчину с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

16 августа в полицию поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажки в Успенском переулке обнаружили тело мужчины. Правоохранители установили, что погибшим является 22-летний одессит, который накануне предоставил ложное сообщение о разбойном нападении на себя.

Во время осмотра его квартиры полицейские обнаружили там тело еще одного жителя города с ножевыми ранениями. В доме были признаки борьбы и нож со следами крови. Погибшему было 39 лет.

По предварительной версии следствия, владелец жилья в собственной квартире убил знакомого из-за многочисленных долговых обязательств. Чтобы объяснить ранения на руках, полученные во время борьбы, обратился в полицию с вымышленной историей: вроде бы двое незнакомцев набросились на него с ножом, порезали ему руки и отобрали ноутбук, который он сдал в ломбард еще в конце июля.

Когда полицейские установили, что гражданин инсценировал преступление, тот пошел домой и покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона, расположенного на шестом этаже дома.

Предварительно следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и самоубийство, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что одессит получил удар ножом, а потом награду.

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