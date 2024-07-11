Помічник режисера одеського Українського театру загинув, захищаючи рідну землю на фронті

Помічник режисера одеського Українського театру загинув, захищаючи рідну землю на фронті

Невідновну втрату зазнав Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька – на фронті загинув помічник режисера театру – Віталій Маркітан.

Про це повідомили сьогодні на сторінці театру у Facebook.

Колеги загиблого воїна розповіли, що Віталій Маркітан захищав Україну на фронті з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Загиблий на фронті помічник режисера Українського театру

«Віталій у нашому театрі працював з 2021 року. І за цей час став для васильківців близькою людиною. Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист», – йдеться у повідомленні.

«Одеське життя» приєднується до співчуття рідним, близьким, колегам та побратимам загиблого.

Слава та світла та вічна пам’ять українському воїну…

Раніше трагічні звістки з фронту отримала Татарбунарська громада Одеської області.

Також повідомлялося, що під час виконання бойових завдань на території Чорнобильської зони відчуження загинув житель Южного Євген Синиця.

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