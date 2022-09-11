Помощь Николаеву: из Одессы туда отправили установки очистки воды и ремонтников

Установки очистки виды, которые Одессе передали из японского города-побратима Йокогамы отправили из нашего города в Николаев, который из-за обстрелов остался без водоснабжения. Также в Николаеве работают две бригады на ремонте домов.

Об этом сказано в сообщении Одесского городского совета.

Из Одессы 9 августа Николаеву передали мобильные станции для очистки воды.

Напомним, что 33 единицы водоочистного оборудования на случай чрезвычайных ситуаций и в связи с угрозой загрязнения воды передали Одессе из японского города-побратима Йокогама и попросили поделиться с Николаевом. Эти установки могут обеспечить питьевой водой 100 000 человек.

Также в город, который героически держит оборону с первых дней полномасштабной войны, из Одессы направлены две бригады, которые будут помогать в устранении последствий разрушений. В состав каждой бригады, в частности, входят столяр, слесарь, электрик, плотник, водитель вышки.

В Николаеве повреждены многие жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Из-за атак со стороны российских оккупантов их количество ежедневно увеличивается.

Несмотря на постоянные угрозы новых ударов, в городе ведутся ремонтные работы, цель которых — уменьшение потери тепловой энергии во время отопительного сезона. Одесские городские власти регулярно организуют необходимую помощь николаевцам — замена выбитых окон, дверей, кровли и т.д.

Мы будем помогать восстанавливать город столько, сколько нужно. Ремонт, обеспечение водой, гуманитарная помощь – мы были и остаемся рядом,

– сказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время пребывания в Николаеве.

Ранее «Одесская Жизнь», сообщала что мэр Николаева получил награду — знак «За оборону Одессы».

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