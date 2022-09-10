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Мэр Николаева получил награду — знак «За оборону Одессы»

Мэр Николаева получил награду — знак «За оборону Одессы»

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил мэру Николаева Александру Сенкевичу почетное отличие «За оборону Одессы».

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Основанием для вручения награды стало то, что именно Николае принял на себя удар российских агрессоров, прорывавшихся в Одессу.

Сегодня спокойную жизнь Одессы обеспечивают ВСУ и Николаев. Именно этот город находится у границ обороны и страдает от россиян. Кроме помощи Николаеву, мы также хотим выразить свою благодарность каждому жителю города в лице мэра Александра Сенкевича,

— сказал Геннадий Труханов.

Почетное отличие «За оборону Одессы» основано мэром Одессы в 2022 году. Ею награждаются общественные организации, трудовые коллективы, жители Одессы и других городов Украины, иностранные граждане, которые помогают городу в борьбе с российской агрессией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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